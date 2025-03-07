Над путями Ярославского направления МЖД построят путепровод

Он соединит Лосиноостровский, Ярославский и Бабушкинский районы.

Во втором квартале этого года в столице планируется приступить к строительству путепровода через пути Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) и реконструировать ряд прилегающих улиц. Проект получил положительное заключение экспертизы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проектом предусматривается строительство путепровода через железнодорожные пути от Анадырского проезда до Проектируемого проезда № 4337 длиной 610 метров с подходами и пролетными строениями. В этом месте сосредоточено большое количество действующих путей Ярославского направления МЖД, поэтому работы предстоит вести в стесненных условиях. Путепровод возведут в рамках Адресной инвестиционной программы. Начать строительство объекта планируется во втором квартале 2025 года, а завершить — в 2028-м», — рассказал Владимир Ефимов.

Ключевая задача проекта — создание поперечной связи общегородского значения от Ярославского до Дмитровского шоссе. Путепровод соединит Лосиноостровский, Ярославский и Бабушкинский районы. В рамках проекта планируется реконструкция Анадырского и Хибинского проездов, улицы Менжинского, а также строительство Проектируемого проезда № 4337 и улицы Дудинки. В общей сложности здесь появится 4,3 километра новых дорог.

«Изначально рассматривались две конфигурации путепровода — прямое соединение улиц Менжинского и Дудинки и криволинейное. По итогам проработки вопроса выбор пал на второй вариант — в виде подковы, так как он имеет ряд преимуществ. В частности, благодаря ему получится сохранить существующий пешеходный мост через пути Ярославского направления Московской железной дороги, здание поликлиники ОАО “РЖД”, которое является объектом культурного наследия, и храм Святителя Макария. Кроме того, отсутствие непосредственного приближения к домам, как при варианте прямого путепровода, не принесет никаких неудобств жителям», — отметил руководитель столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице построили и реконструировали более 100 путепроводов.