Персона года, широкий взгляд на кабельный рынок, ожидание Cabex, экосистемность и околокабельные телеком-будни в RusCable Insider #360

После долгого ожидания стало известно, кто стал лауреатами премии "Персона года кабельного бизнеса 2024"! Уважение, признание и внимание к достижениям года — какую роль они сыграли в формировании списка главных лиц отрасли? На 86 Общем собрании Ассоциации "Электрокабель" взгляд кабельщиков на рынок стал шире. Рассуждения о будущем кабельного рынка, прямая связь с экономикой, инсайты о фальсификате, а также вопросы опережающей сертификации на фоне неожиданного положительного прогноза на 2025 год. Мы опираемся на международный опыт, но делаем все по своему. Оборудование, кадры, стратегия и планирование. У нас особый путь. Видно, как высшая лига кабельного рынка переходит на новый уровень и всем тоже надо подтягиваться.

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