Персона года, широкий взгляд на кабельный рынок, ожидание Cabex, экосистемность и околокабельные телеком-будни в RusCable Insider #360
7 часов назад
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После долгого ожидания стало известно, кто стал лауреатами премии "Персона года кабельного бизнеса 2024"! Уважение, признание и внимание к достижениям года — какую роль они сыграли в формировании списка главных лиц отрасли? На 86 Общем собрании Ассоциации "Электрокабель" взгляд кабельщиков на рынок стал шире. Рассуждения о будущем кабельного рынка, прямая связь с экономикой, инсайты о фальсификате, а также вопросы опережающей сертификации на фоне неожиданного положительного прогноза на 2025 год. Мы опираемся на международный опыт, но делаем все по своему. Оборудование, кадры, стратегия и планирование. У нас особый путь. Видно, как высшая лига кабельного рынка переходит на новый уровень и всем тоже надо подтягиваться.
Главные темы номера:
- Персона года кабельного бизнеса. Премия через признание.
- 86 Общее собрание АЭК. Кто пообещал работать с химиками максимально жестко?
- Готовимся к Cabex. От анонсов компаний, до подготовки образцов. На что точно стоит обратить внимание?
- Фоторепортажи в объективе RusCable.Ru. Праздники и будни в отрасли.
- Тема номера "телеком-будни" с точки зрения кабельщика. Это вообще не про телеком, а скорее про технологии, где кабель только часть системы.