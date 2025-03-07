RusCable Live - Время приятных подарков. Только хорошие новости кабельного бизнеса и электротехники. Эфир 7.03.25
Наступила весна и на первой весенней неделе действительно много хороших новостей. Наконец стало понятно, кто главные "Персоны года", завершилось 86 Общее собрание Ассоциации "Электрокабель" на котором к АЭК присоединились еще 6 новых участников, EL-Комитет НОПСМ нашел точки соприкосновения с АЭК, подписал ряд соглашений, рабочая группа по китайскому оборудованию отчиталась об успехах, УНКОМТЕХ и РЭМЗ представили доклады с видением ситуации, "Честный знак" наконец понял, что кабель — это не вода и поменял подходы на разумные и здравые и, похоже. традиционные ценности возвращаются! Такие слова как честь и совесть реально начинают работать на кабельном рынке. И это накануне 8 марта! Весна! Впереди Сabex и много позитивных ожиданий.
Главные темы выпуска:
- 86 Общее собрание Ассоциации "Электрокабель". Главные инсайды из высшей Лиги кабельного бизнеса.
- Персона года кабельного бизнеса 2024. Первые лауреаты и сохранение интриги.
- Подготовка к Cabex 2025 и Тимирязев центр.
- Успехи рабочей группы по оборудованию и интерес к России. Пример LISTRONG.
- Победы EL-Комитета НОПСМ. АМГ Электро будут делать по ГОСТ и работать с дилерами. Секретный фальсификат.
- "Честный знак" для электротехники отложили, а к кабельщикам поменяли подход. Здравые инициативы.
- Позитив от IEK GROUP, экосистемы и интеграторы. КЭАЗ в ТЭК-Рейтинге, Inspiria под брендом Daccord, новые бесперебойники IPPON и много других позитивных новостей.
- 8 марта в самом красивом его проявлении
Инспекция по соцсетям:
- Роботы-электрики и не только
- Гендерные праздники в одном клипе. 23 февраля + 8 марта от Россетей
Партнер трансляции: УНКОМТЕХ
Выпуск будет опубликован в 11:00 по Москве на платформе VISION, в ВК-Видео и на всех видео и подкаст-платформах.