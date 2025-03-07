RusCable Live - Время приятных подарков. Только хорошие новости кабельного бизнеса и электротехники. Эфир 7.03.25

5 часов назад
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
RusCable.Ru
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Наступила весна и на первой весенней неделе действительно много хороших новостей. Наконец стало понятно, кто главные "Персоны года", завершилось 86 Общее собрание Ассоциации "Электрокабель"  на котором к АЭК присоединились еще 6 новых участников, EL-Комитет НОПСМ нашел точки соприкосновения с АЭК, подписал ряд соглашений, рабочая группа по китайскому оборудованию отчиталась об успехах, УНКОМТЕХ и РЭМЗ представили доклады с видением ситуации, "Честный знак" наконец понял, что кабель — это не вода и поменял подходы на разумные и здравые и, похоже. традиционные ценности возвращаются! Такие слова как честь и совесть реально начинают работать на кабельном рынке. И это накануне 8 марта! Весна! Впереди Сabex и много позитивных ожиданий.

Главные темы выпуска:

  • 86 Общее собрание Ассоциации "Электрокабель". Главные инсайды из высшей Лиги кабельного бизнеса.
  • Персона года кабельного бизнеса 2024. Первые лауреаты и сохранение интриги.
  • Подготовка к Cabex 2025 и Тимирязев центр.
  • Успехи рабочей группы по оборудованию и интерес к России. Пример LISTRONG.
  • Победы EL-Комитета НОПСМ. АМГ Электро будут делать по ГОСТ и работать с дилерами. Секретный фальсификат.
  • "Честный знак" для электротехники отложили, а к кабельщикам поменяли подход. Здравые инициативы.
  • Позитив от IEK GROUP, экосистемы и интеграторы. КЭАЗ в ТЭК-Рейтинге, Inspiria под брендом Daccord, новые бесперебойники IPPON и много других позитивных новостей.
  • 8 марта в самом красивом его проявлении

Инспекция по соцсетям:

  • Роботы-электрики и не только
  • Гендерные праздники в одном клипе. 23 февраля + 8 марта от Россетей

Партнер трансляции: УНКОМТЕХ

Выпуск будет опубликован в 11:00 по Москве на платформе VISION, в ВК-Видео и на всех видео и подкаст-платформах.

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