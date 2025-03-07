Системный оператор провел очередной отбор агрегаторов управления спросом в рамках целевой модели

Системный оператор подвел итоги отбора ресурса по управлению изменением режима потребления на 2-й квартал 2025 года в рамках целевой модели управления спросом.

В качестве агрегаторов управления изменением режима потребления электроэнергии в отборе приняли участие 8 субъектов оптового рынка, подавшие заявки в отношении 43 агрегированных объектов управления по 1-й ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и 20 агрегированных объектов управления по 2-й ценовой зоне.

По итогам процедуры отобраны заявки в отношении всех 63 агрегированных объектов управления.

Суммарный плановый почасовой объем снижения потребления отобранных агрегированных объектов управления по двум ценовым зонам в совокупности составил в апреле – 519 МВт, мае – 476 МВт, в июне – 449 МВт.

Цена оказания услуг по итогам отбора составила:

514 587,00 руб./МВт для каждого месяца квартала для 1-й ценовой зоны;

437 402,29 руб./МВт в апреле и мае и 487 000,00 руб./МВт в июне для 2-й ценовой зоны.

Реестр итогов отбора опубликован на официальном сайте Системного оператора.

Конкурентный отбор исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии проведен в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности с учетом изменений, принятых постановлением Правительства РФ № 461 от 12.04.2024 и утвержденными регламентами оптового рынка.