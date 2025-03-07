Центр работ под напряжением разрабатывает инновационные решения для быстрой и безопасной работы на электросетях

ЧОУ ДПО «Центр работ под напряжением» активно развивает инновационные направления, совершенствуя существующие и разрабатывая принципиально новые решения для выполнения работ под напряжением: инструменты, средства защиты и специализированные приспособления, которые повышают безопасность и эффективность эксплуатации энергосетей.

Успешно прошла все испытания и хорошо показала себя в работе линейная траверса ТИ-1, предназначенная для использования на промежуточных опорах воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ. Эта разработка - практическое решение, которое позволяет повысить качество обслуживание линий электропередач.

Траверса изолированная изготовлена из композитного диэлектрического материала, устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения. Это позволило значительно снизить вес конструкции, упростить монтаж и исключить коррозию. Состоит из двух элементов: несущей конструкции из стеклопластика с металлическими фиксаторами провода и стандартного металлического хомута Х1. Такая конструкция исключает необходимость обслуживания и значительно сокращает трудоемкость монтажа, в том числе при использовании методов работ под напряжением (РПН). Применены надежные фиксирующие зажимы, которые исключают необходимость использования традиционных уязвимых элементов, таких как проволочные вязки, изоляторы и колпачки. Это снижает риск аварийных отключений, вызванных ослаблением или обрывом вязок, разрушением изоляторов или замыканиями.

Сегодня траверса ТИ-1 запатентована ЦРПН и на протяжении 4 лет успешно эксплуатируется на объектах АО «Сетевая компания», в рамках опытно-промышленной эксплуатации на ЛЭП в нефтегазовой отрасли ПАО «Татнефть» и ПАО «Роснефть».

Новые разработки, инициированные Центром работ под напряжением, позволяют повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии, а также повысить безопасность и упростить существующую технологию обслуживания.