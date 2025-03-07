Цех №2 завода «Кирскабель» модернизируется

Цех №2 завода «Кирскабель» полным ходом модернизируется: установлены две линии изолирования турецкого производства, ведутся работы по организации системы оборотного водоснабжения для всех экструзионных линий цеха. Для того, чтобы новое оборудование начало работать, требуется немало усилий и времени по его наладке и запуску.

– Осваивают новое оборудование не случайные люди, – говорит заместитель начальника второго цеха Кирилл Валерьевич Арзамасов. – На пусконаладочные работы назначаются самые опытные работники. И это не обязательно те, кто работает на заводе дольше всех. Занимаются этим толковые ребята, профессионалы своего дела, заинтересованные в результатах труда, успехе цеха и собственном развитии. Например, линию изоляции жилы контрольного кабеля, которая установлена в цехе немногим более года назад, испытывают, налаживают и стажисты, как Александр Шаншин с 24-летним опытом, и те, кто работают на «прессе» пять лет, как Дмитрий Истомин и Сергей Воронцов.

Кирилл Валерьевич рассказал также, что вновь установленные экструзионные линии важно довести до ума, то есть технологически приспособить к тем реалиям, в которых изготавливается кабельная продукция. Например, на линии ошлангования, установленной два года назад, инженеры перенесли тяговое устройство, чтобы сделать более комфортными переходы барабанов с одного приёмного устройства на другое. Благодаря этому рабочим стало удобнее работать, экономится время, повышается производительность труда.

Чтобы наладить и запустить линию, требуется от трёх до пяти месяцев. Но только спустя год после «обкатки» нового оборудования опытные опрессовщики начинают обучать работе на нём других.

Александр Шаншин – один из опытнейших опрессовщиков второго цеха, полтора года назад он начал осваивать новую линию по изоляции жилы для контрольного кабеля. Александр говорит, что на новой машине работать приятнее. Однако признался, что ему всё-таки потребовалось время, чтобы разобраться и привыкнуть к ней. Сейчас Александр обучает ученика, а вернее ученицу – Елену Шейчук. Она не новичок, трудится на заводе больше 10 лет испытателем по перемотке катушек. Некоторое время назад решила обучиться профессии опрессовщика.

«Пока мне всё понятно, иначе зачем бы я стала учиться», – улыбаясь, говорит она.

Надо отметить, что Елена в цехе №2 будет первой из женщин, кто освоил технологию наложения изоляции, и в «Кирскабеле» теперь будет две женщины-опрессовщика.