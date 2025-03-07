В Новосибирске проведут строительство футбольного поля

5 часов назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Ростендер
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Строительство футбольного поля с искусственным газоном запланировали в Советском районе г. Новосибирска, сообщает RosTender.info.

Для выбора исполнителя разместили открытый тендер. Поучаствовать можно до 14 марта.

Под проектирование футбольного поля с искусственным покрытием отведен земельный участок расположенный по ул. Часовая. На участке расположен спортивный комплекс Энергия с катком и открытой автостоянкой, проектом предусматривается размещение футбольного поля с искусственным покрытием, беговых дорожек, бытовых блоков, трибуны на 149 мест. Также, предусматривается строительство открытых трибун и отапливаемых сооружений с устройством вспомогательных помещений: раздевальных, тренерских, инвентарных, сан.узлов. Установят табло и прожекторные мачты. На строительство потратят 145 млн рублей. Завершат работы до 31 декабря 2025 года.

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