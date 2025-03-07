В июле планируется запуск серийного производства «Атома»

Замминистра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин в составе делегации республики во главе с депутатом Госдумы РФ Айдаром Метшиным посетил центр исследования и разработки проекта «Атом».

Атом — первый российский электромобиль с реальной локализацией более 70%. Центр компетенций и производственная площадка находятся в Москве, подразделения — в Набережных Челнах, Санкт-Петербурге, Тольятти, а также в Нанкине и Шанхае (Китай). Делегация посетила офис в Москве и увидели процесс работы над электрокаром.

Компания объединяет более 1600 экспертов с опытом работы в крупнейших российских и международных автомобильных и ИТ-компаниях. Для него разработана первая российская электромобильная платформа на базе отечественных компонентов (батарея и электропривод будут производиться Росатомом в России).

Уже сегодня таксопарки, каршеринги и физические лица забронировали более 105 тыс. автомобилей. На данный момент выпущено 13 функциональных прототипов.

Добавим, что в конце 2024 года командой проекта были собраны первые предсерийные образцы, произведенные вне конвейерной линии по несерийному технологическому процессу. Эти прототипы являются полностью функциональными автомобилями, предназначенными для физических испытаний в лабораториях, на полигонах и дорогах общего пользования. После этого команда проведет необходимые доработки и внесет изменения.

Также делегация посетила роботизированный склад крупной продуктовой сети для знакомства с технологиями автоматизации процессов. Группа компаний Автомакон, которая с текущего года зарегистрирована в Татарстане, представила беспилотные роботы «Автомакон» — комплексное решение для безопасной транспортировки паллетных грузов внутри склада или производственного цеха.

Сегодня благодаря технологичным решениям компании, уже внедрены сотни роботов и оцифрованы более 200 тыс. м2 складов в разных регионах России.

Участники встречи отметили, что необходимо усилить работу по стимулированию внедрения робототехники на предприятиях, рассмотреть варианты привлечения финансирования и субсидирования инициатив, а также усилить сотрудничество между промышленными предприятиями, Иннополисом и университетами для разработки и внедрения инновационных робототехнических решений.