«Контактор» передал современные стенды-тренажеры для подготовки студентов КГЭУАО

5 часов назад
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Источник:
Завод Контактор
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«Контактор» продолжает активное сотрудничество с Казанским государственным энергетическим университетом. Для кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» были переданы современные стенды-тренажеры, предназначенные для изучения воздушных выключателей серии «Протон М».

С целью обеспечения максимальной эффективности внедрения нового учебного оборудования в учебный процесс, специалистами компании было проведено обучение преподавательского состава университета. Их детально ознакомили с конструкцией, особенностями настройки и эксплуатации, а также с инструкциями по применению.

В соответствии с лучшими мировыми практиками стенды-тренажеры представляют собой современный инструмент при подготовке специалистов, позволяющий в дальнейшем минимизировать ошибки и нештатные ситуации в реальных условиях эксплуатации сетей энергоснабжения.

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"Контактор"
«Контактор» входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран СНГ.  