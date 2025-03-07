«Контактор» передал современные стенды-тренажеры для подготовки студентов КГЭУАО

«Контактор» продолжает активное сотрудничество с Казанским государственным энергетическим университетом. Для кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» были переданы современные стенды-тренажеры, предназначенные для изучения воздушных выключателей серии «Протон М».



С целью обеспечения максимальной эффективности внедрения нового учебного оборудования в учебный процесс, специалистами компании было проведено обучение преподавательского состава университета. Их детально ознакомили с конструкцией, особенностями настройки и эксплуатации, а также с инструкциями по применению.



В соответствии с лучшими мировыми практиками стенды-тренажеры представляют собой современный инструмент при подготовке специалистов, позволяющий в дальнейшем минимизировать ошибки и нештатные ситуации в реальных условиях эксплуатации сетей энергоснабжения.