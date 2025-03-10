Богословский кабельный завод продолжает укреплять свои позиции надежного партнера в сфере энергообеспечения

5 часов назад
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Источник:
Богословский кабельный за...
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С 4 по 6 марта 2025 года в Челябинске, в гостинице «Рэдиссон Блу», прошел X Международный Форум «Сеймартек Энерджи. Энергообеспечение и энергоэффективность в горной добыче, металлургии, энергетике и нефтегазовом регионе». Это отраслевое мероприятие стало площадкой для обмена опытом и внедрения передовых решений в области энергообеспечения.

Руководитель отдела активных продаж Богословского кабельного завода Наталья Казанцева приняла участие в форуме «Сеймартек Энерджи». Наталья посетила доклады и семинары с участием экспертов из разных стран, а также провела ряд встреч с представителями горнодобывающей, металлургической, энергетической и нефтегазовой отраслей.

Форум привлек более 400 делегатов из более чем 5 стран, предоставив возможность обмена информацией и создания новых партнерских отношений. Полученный опыт обеспечит дальнейшее развитие завода и развитие партнерских отношений с предприятиями ведущих отраслей промышленности.

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Богословский кабельный завод
Богословский кабельный завод - производитель инновационной кабельно-проводниковой продукции с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов. Продукция выпускается из уникальных алюминиевых сплавов, что позволяет сохранить и улучшить эксплуатационные характеристики кабеля, снизить стоимость продукции на 30-50 % относительно медьсодержащих аналогов.  