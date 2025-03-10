Готовность трассы Дюртюли-Ачит составляет порядка 85%

Автомагистраль Дюртюли – Ачит протяженностью 275 км войдет в состав продолжения скоростной трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Она пройдет по территориям трех регионов: Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области. На сегодняшний день общая готовность дороги составляет порядка 85%.

Самым длинным участком трассы Дюртюли – Ачит является первый этап, который проходит через Башкортостан, его протяженность составляет 140 км. Этот участок готов на 72%. Сейчас здесь круглосуточно ведутся все виды работ за исключением укладки асфальтобетона. На сегодняшний день произведена выемка грунта в объеме около 21 млн кубометров, и устройство насыпи в объеме более 16 млн кубометров. На этом участке дороги Дюртюли-Ачит предусмотрено строительство 56 искусственных сооружений. Самым главным и сложным является мост через реку Белая длиной более 813 м.

Второй этап дороги Дюртюли Ачит в Пермском крае готов на 82% процента. Его общая протяженность – 92 км. Сегодня здесь продолжаются работы по устройству земляного полотна на площадках МФЗ. Кроме того, выполняется устройство сетчатого ограждения, на сегодня установка произведена более чем на 40%. Монтируется наружное освещение, уже готовы 3585 опор освещения из 4677, что составляет 76%. Кроме того, продолжается работа по укреплению водоотводных канав и конусов искусственных сооружений монолитным бетоном и укреплению откосов земляного полотна и русел рек. Также на участке завершено переустройство инженерных коммуникаций. Всего на втором этапе возводится 31 искусственное сооружение, в том числе семь мостов, среди которых — мост через реку Малая Сарана. По своей высоте он сопоставим с 8-этажным зданием (более 24 метров).

На сегодня практически полностью завершена работа на третьем этапе дороги в Свердловской области протяженностью около 42 км. Произведена выемка грунта в объеме около 3 млн кубометров и устройство насыпи в объеме более 2 млн кубометров. При строительстве дороги использовано около 400 тысяч кубометров песчано-гравийной и около 1 млн 200 тысяч кубометров щебеночно-песчаной смесей. Сейчас на участке ведутся работы по устройству сетчатого ограждения и прокладке волоконно-оптических линий связи. Полностью готовы все 12 искусственных сооружений, включая самое крупное – мост через Большую Сарану. Это самое протяженное и технически сложное сооружение на третьем этапе дороги Дюртюли-Ачит. Его длина составляет 525 метров. Мост опирается на восемь опор, самые высокие из которых достигают 57 метров.

Всего же на трассе Дюртюли – Ачит предусмотрено строительство 99 искусственных сооружений, в их числе путепроводы, мосты и биопереходы.