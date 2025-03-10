К концу 2026 года участок трассы А-401 в Петропавловске-Камчатском расширят до четырех полос

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. В рамках мероприятия обсудили планы по развитию федеральной, региональной и местной дорожной сети в крае, а также намеченные мероприятия в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

По территории Камчатки проходит федеральная трасса А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)». Ее протяженность составляет 38 км. В прошлом году на участке с 0-го по 8-й км в границах Петропавловска-Камчатского стартовал капитальный ремонт, в ходе которого проезжую часть расширят до четырех полос движения. В настоящий момент подрядчик ведет подготовительные работы по устройству земляного полотна и устраивает водопропускные трубы. Сдать готовый объект в эксплуатацию планируют к концу 2026 года.

В планах на будущее - расширение до четырех полос участка трассы А-401 с 8-го по 13-й км.

В ходе встречи Владимир Солодов рассказал о ключевых дорожных объектах, реализуемых в крае. Один из них - первый этап строительства объезда Северо-Восточной части Петропавловска-Камчатского. К реализации данного проекта приступили по поручению Президента РФ Владимира Путина. В настоящее время готовится конкурс для определения подрядчика, который займется строительством данной дороги. Отмечается, что в резерве шестилетней программы дорожной деятельности региона обозначен второй и третий этапы строительства объезда. Автодорога позволит разгрузить городскую улично-дорожную сеть и сократить время в пути к социально-значимым и туристическим объектам.

В 2025 году на Камчатке планируют завершить второй этап строительства местной дороги от поселка Заозерный до популярного Халактырского пляжа, а также открыть региональную трассу, соединяющую поселок Термальный и строящийся многофункциональный туристический кластер «Три вулкана».

В рамках встречи обсудили и результаты реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, за шесть лет в крае по БКД капитально отремонтировали 240 км региональных трасс и привели к нормативу порядка 43 км улично-дорожной сети в столице Камчатки. Среди ключевых объектов - реконструкция участка автодороги «Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево» с подъездом к поселку Раздольный и к базе с/х Заречный: в ходе работ на отрезке с гравийным покрытием уложили асфальтобетон.