Компания из Реестра поставщиков и подрядчиков Енисейской Сибири обеспечит оборудованием строительство обогатительной фабрики на Ведугинском месторождении Красноярского края

Завод трансформаторных подстанций и высоковольтного оборудования «Про-Ток» обеспечит поставки энергетического оборудования для золотодобывающего проекта, включенного в КИП «Енисейская Сибирь».

Речь идет о строительстве обогатительной фабрики на Ведугинском месторождении в Северо-Енисейском районе, запуск которой запланирован на 2026 год. Разработкой месторождения занимается горнорудная компания «Амикан», входящая в структуру АО «Полиметалл».

«Любая стройка начинается с энергии, и для нас большая честь быть среди первых участников проекта, который имеет стратегическое значение для Красноярского края. Этот проект станет важной вехой для нашего предприятия, как и все инициативы КИП «Енисейская Сибирь». Он позволяет технологическому бизнесу, к которому мы относимся, развивать региональные компетенции и двигаться в инновационном направлении», – отметила директор завода «Про-Ток» Анна Жираткова.

Предприятие поставляет на объект комплектные трансформаторные подстанции в блочно-модульном исполнении, подключает их к производственным мощностям и интегрирует с автоматизированной системой контроля и учета энергоресурсов, используемой в «Амикане». Среди ключевых требований заказчика – устойчивость оборудования к экстремальным температурам до -55°C, надежность в условиях перегрузок и наличие элементов для перемещения по рабочим площадкам месторождения.

«Сегодня в Реестр поставщиков и подрядчиков Енисейской Сибири входят более 600 предприятий. Высокий уровень их квалификации наглядно демонстрирует сотрудничество компаний «Про-Ток» и «Амикан». Такая кооперация позволяет малым и средним предприятиям вносить вклад в реализацию ключевых для экономики региона проектов», – подчеркнула генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Ольга Коростелева.

Завод «Про-Ток» включен в Реестр поставщиков и подрядчиков Енисейской Сибири, является резидентом Фонда «Сколково» в кластере энергоэффективных технологий и участником национального проекта «Производительность труда».