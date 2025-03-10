Куба ввела в строй два солнечных парка более чем на 40 МВт

Куба с начала 2025 г. ввела в строй два солнечных парка общей мощностью 43,7 МВт, которые будут ежегодно вырабатывать в общей сложности 70 тыс. МВт*ч электроэнергии. Речь идет о проекте Escuela de Enfermería в Гаване, а также электростанции Alcalde Mayor в провинции Сьенфуэгос в центральной части страны. Оба проекта являются частью амбициозного плана по вводу в эксплуатацию 92 солнечных парков, частично реализовать который власти страны собираются уже в нынешнем году.

Основу электроэнергетики Кубы по-прежнему составляют теплоэлектростанции (ТЭС). По данным Global Energy Monitor, в 2024 г. в стране действовали 24 энергоблока мазутных ТЭС общей мощностью 3,1 ГВт: из них шестнадцать энергоблоков на 1,9 ГВт были введены в строй в период с 1969 по 1991 гг., а остальные восемь на 1,2 ГВт – начиная с 1996 г. Парк ТЭС также насчитывает два газовых энергоблока на 486 МВт и одну дизельную электростанцию на 84 МВт.

Доля теплоэлектростанций в структуре выработки электроэнергии на Кубе в 2023 г. достигла 95,3%, тогда как доля ВИЭ составила лишь 4,7%, из них 1,8% приходилась на ветровые и солнечные генераторы, 0,8% – на гидроэлектростанции, а 2,1% – на биомассовые установки, основным сырьем для которых являются отходы сахарного тростника (багасса). По данным Международного агентства по ВИЭ (IRENA), Куба опережает все прочие страны Центральной и Южной Америки по установленной мощности электростанций на багассе (950 МВт против 863 МВт в Гватемале и 295 МВт в Сальвадоре).

По данным Ember, общий спрос на электроэнергию на Кубе увеличился с 15 тераватт-часов (ТВт*ч) в 2000 г. до 20,7 ТВт*ч в 2019 г., однако к 2023 г. потребление сократилось до 15,3 ТВт*ч. Одной из причин стали перебои с энергоснабжением, которые не удалось полностью купировать за счет использования плавучих генерирующих установок, использующих нефтепродукты для выработки электроэнергии. Правительство Кубы планирует частично решить эти проблемы с помощью строительства 92 солнечных парков в период до 2028 г., из которых 55 должны быть введены в эксплуатацию уже в нынешнем году.