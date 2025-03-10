Одобрен еще один этап строительства магистрального водовода в Дагестане

Строительство магистрального водовода от Чиркейского водохранилища до Каспийска разделено на шесть этапов. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на работы в рамках этапа 2.1. Это участок протяженностью почти 40 км, проходящий через Буйнакский и Кумторкалинский районы Республики.

Также по проекту запланировано создание сети автомобильных дорог, насосной станции № 3, станции фильтрации, резервуара чистой воды и других сооружений инфраструктуры водовода.

«Согласно документации предполагается прокладка труб диаметром 1000 и 1200 мм как открытым, так и закрытым способом. Участок водовода рассчитан на пропуск более 176 тысяч кубометров воды в сутки», – сообщил представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Андрей Богданов.

Застройщик – ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан».

Генеральный проектировщик – ООО «Современные системы реновации».