Около 2,3 млрд рублей направят на строительство Третьего моста в Улан-Удэ в 2025 году

В Улан-Удэ (Республика Бурятия) продолжается строительство Третьего моста через реку Уду. В 2025 году на возведение объекта планируется выделить около 2,3 млрд рублей. Об этом корреспонденту портала «ДорИнфо» сообщили в пресс-службе министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии в понедельник, 10 марта.

Денежные средства пойдут на устройство асфальтобетонного покрытия и опор освещения, а также на строительство транспортных развязок.

Напомним, Третий мост строят с 2020 года. Проектом предусмотрено возведение четырехполосного моста протяженностью 202 метра, надземного пешеходного перехода, двух развязок, автомобильного путепровода, ливневой канализации с очистными сооружениями. Общая протяженность автодороги (основной ход и съезды) составит более 4 км. Новое искусственное сооружение в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная напрямую свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы города. По оценкам специалистов, его пропускная способность составит 18 тыс. автомобилей в сутки.

Ранее сообщалось, что срок завершения строительства Третьего моста перенесен на 2027 год. Такое решение было принято в связи с недостатком финансирования в 2022-2024 годах.

Также добавим, что в конце 2024 года ГКУ «Бурятрегионавтодор» в качестве предупредительной меры принял решение об одностороннем расторжении контракта с подрядчиком АО «Хотьковский мост», потому что компания не предоставила обеспечение государственного контракта (банковскую гарантию). Однако подрядчику удалось оспорить данное решение в суде, в итоге контракт на строительство моста через Уду был сохранен.