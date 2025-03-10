Строительство детского сада на 400 мест выполнят в Саратовской области

Строительство детского сада на 400 мест выполнят в г. Энгельсе, в границах ул. Шурова Гора, ул. Лесозаводская, сообщает RosTender.info.

Поучаствовать в тендере на выбор подрядной организации можно до 23 марта.

Строительство будет выполняться в два этапа. На первом этапе выполнят строительство корпуса детского сада на 120 мест, благоустройство хозяйственной зоны для двух объектов, устройство групповых площадок для корпуса на 120 мест, а также производится ограждение всего участка. На втором этапе выполняется строительство корпуса детского сада на 280 мест, устройство игровой зоны с групповыми площадками для корпуса на 280 мест. Все проектируемые площадки оборудуются малыми архитектурными формами в соответствии с возрастной комплектацией. Бюджету Энгельсского муниципального района строительство обойдется в 761 млн рублей. Работы проведут до 31 августа 2027 года.