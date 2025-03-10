В Чеченской Республике проведут реконструкцию улицы

В Грозном проведут работы по реконструкции ул. Старопромысловское шоссе км 0 - км 1,5, сообщает RosTender.info.

Заявку на участие в тендере на выбор исполнителя можно подать до 17 марта.

Общее протяжение проектируемого объекта составляет 1496 м. В административном отношении участок реконструкция является одной из основных магистральных улиц города. Шоссе обеспечивает связь Старопромысловского района с центром города, а также выезд транспортного потока через ул. В. Алиева на автомобильную дорогу "Ищерская - Грозный". На участке предусмотрено переустройство коммуникаций, установка наружного электроосвещения, восстановление всех конструктивных элементов автомобильной дороги, устройство тротуаров, велодорожки, парковок. Установка дорожных знаков, светодиодных светофоров и другие работы. Стоимость реконструкции 668 млн рублей за счет средств Республиканского, Местного и Федерального бюджетов. Срок выполнения работ до 17 марта 2026 года.