В Городце обсудили ход проектирования и строительства плавдока для «Красной Кузницы»

В городе Городец Нижегородской области на территории ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" (ССК) прошло очередное совместное совещание, посвященное контролю графика проектирования и строительства плавучего дока проекта 28140С. Об этом говорится в сообщении группы "Си Тех" (Sea Tech), являющейся разработчиком проекта плавдока.



Напомним, контракт на строительство плавдока проекта 28140С был подписан между ПАО "ССК" и АО "Центр судоремонта "Звездочка" (входит в ОСК) в декабре 2023 года. Док строится для Судоремонтного завода "Красная Кузница" (филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в ОСК).



Закладка плавдока прошла 16 апреля на площадке ПАО "ССК" в г. Городец Нижегородской области. Ввод дока в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года.



Строящийся плавдок (строительный номер 1091) предназначен для докования и ремонта кораблей и судов доковой массой 5 000 тонн с выполнением работ по ремонту, очистке и окраске наружной обшивки, донно-бортовой арматуры, винто-рулевой группы, якорного устройства, замене протекторной защиты.



Планируется, что новое сооружение заменит самый старый из доков "Красной Кузницы" – ПД №47 1953 года постройки и позволит заводу увеличить количество ремонтов кораблей и судов.