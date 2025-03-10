Группа ПОЛИПЛАСТИК приобрела контрольный пакет поставщика пластиковых систем «АМС Про»

26 февраля Группа ПОЛИПЛАСТИК получила 65% в ООО «АМС Про» (поставщик пластиковых труб и фитингов).

Председатель совета директоров Группы ПОЛИПЛАСТИК Лев Гориловский:

«Сделка производилась по уставной стоимости. Компания рассматривается нами перспективной в части реализации продукции и в дальнейшем развития на базе предприятия производства».

Компания «АМС Про» может стать площадкой для расширения мощностей, в частности выпуска полиэтиленовых фитингов с закладным нагревательным элементом для импортозамещения данной продукции.