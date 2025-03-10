«Норникель» и Красцветмет представили фильеры с палладием китайским производителям стекловолокна

«Норникель», крупнейший в мире поставщик палладия, и Красцветмет, один из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов и изделий из них, представили в Шанхае новую технологию фильерных питателей со сплавом палладия, которые помогут производителям стекловолокна значительно сэкономить на владении и обслуживании оборудования.

Стекловолокно — универсальный материал, который применяется в самых разных сферах: от корпусов автомобилей и лодок до спортивного инвентаря, медицинских ортезов и даже элементов ветрогенераторов. Особую роль стекловолокно играет в зеленой энергетике, где из него делают резервуары для жидкостей и каркасы солнечных панелей.

Сплав палладия наряду с другими металлами платиновой группы в материалах для производства фильер позволит облегчить конструкцию в целом при сохранении технических характеристик, потому что плотность палладия почти в два раза меньше по сравнению с платиной, а стоят эти два металла сейчас почти одинаково.

Мировой спрос на платину для производства стекловолоконных устройств достигает 700 тысяч унций в год. Фактический объем платины в жизненном цикле фильерных питателей (производство, переработка, восполнение и повторная обработка) значительно выше. Только в Китае этот объем превышает 3,5 млн унций, оценивают участники конференции. По их прогнозам, до 50% этого объема можно с выгодой заменить палладием. Такой переход поможет сократить издержки и повысить доходность производителей стекловолокна.

Анна Каржавина, руководитель коммерциализации продуктов Центра палладиевых технологий «Норникеля», прокомментировала:

«Наша разработка знаменует собой важный шаг вперед в развитии технологии производства стекловолокна в Китае. На рынке, где снижение затрат и повышение эффективности имеют критическое значение, мы уверены, что наша технология позволит существенно снизить стоимость производства стекловолокна, открывая доступ к новым ресурсам для инноваций и роста».

Алексей Корниенко, директор по развитию Красцветмета, сказал:

«Китайский рынок играет ключевую роль в развитии технологий производства стекловолокна. Наш совместный с «Норникелем» проект направлен на снижение затрат при одновременном повышении конкурентоспособности продукции.

Уже сейчас в сотрудничестве с ключевыми игроками отрасли нам удалось значительно сократить использование родия в фильерах, и мы уверены, что переход от платины к палладию принесет аналогичные преимущества как с экономической точки зрения, так и в плане эффективности производства».

«Норникель», лидер в области инноваций для энергоперехода, и Красцветмет, который предлагает технологии и инжиниринг для различных производств, находятся в тесном контакте с азиатскими партнерами, вместе пытаясь добиться технологического прогресса и ускорить внедрение зеленых решений в ключевых секторах экономики. После успешных испытаний в России компании планируют тесты в Китае.