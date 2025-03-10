«Россети Северный Кавказ» реконструируют более 372 км линий электропередачи в столице Чеченской Республики

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» продолжают реализацию Программы снижения потерь электроэнергии в регионе.

Один из ключевых пунктов – обновление ветхих распределительных сетей: в 2025-2026 годах энергетики реконструируют 372,1 км линий электропередачи (ЛЭП) с заменой дефектных опор и ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). СИП отличается высокой прочностью и износостойкостью, устойчив к резкой смене климатических условий, обеспечивает бесперебойную работу ЛЭП при падении на него веток, а также исключает поражение электрическим током при случайном касании. Кроме того, рабочие бригады заменят в населенных пунктах 48 ветхих комплектных трансформаторных подстанций.



Комплекс технических мероприятий позволит повысить надежность и качество электроснабжения города Грозного, обеспечит на участке резерв мощности. Проект также предусматривает монтаж «умных» счетчиков с созданием интеллектуальной системы учета электроэнергии: более 33,8 тысячи современных приборов учета установят в Грозном, свыше 28,8 тысячи – в Шали.



Напомним, с момента старта Программы снижения потерь в регионе (2020 год) специалисты уже реконструировали более 1,4 тысячи км линий электропередачи 10-0,4 кВ, установили и отремонтировали 360 трансформаторных подстанций, смонтировали порядка 60 тысяч приборов учета нового поколения.



Реализация масштабного проекта стала возможной благодаря достигнутой договоренности между Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, Министерством энергетики России и ПАО «Россети».