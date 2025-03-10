«Самарские РС» выдали мощность очистным сооружениям в Приволжье

Энергетики филиала "Россети Волга" - "Самарские РС" обеспечили технологическое присоединение современных канализационно-очистных сооружений в селе Приволжье.

Новый комплекс построен в рамках национального проекта «Экология», производительность – 1 250 кубических метров в сутки. Ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений позволил проводить качественную очистку загрязненных сточных вод, отводимых в р. Волгу, которая протекает на протяжении 80 км по западной границе Приволжского района.

Для работы объекта энергетиками «Россети Волга» было построено две линии электропередачи 10 кВ протяженностью 150 м каждая, а также установлена трансформаторная подстанция мощностью 2х630 кВА. Заявитель получил 500 кВт мощности и был подключен по 2 категории надежности.

Технологическое присоединение к сетям – одно из ключевых направлений деятельности самарского филиала «Россети Волга». Подать заявку на ТП можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220 или 220 – с мобильных устройств. Звонок бесплатный.