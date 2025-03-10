ТД «УНКОМТЕХ» принял участие в заседании Комитета по электроэнергетике «ОПОРА РОССИИ»

4 марта 2025 года в Москве состоялось очередное заседание Комитета по электроэнергетике Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». В мероприятии принял участие представитель ООО «ТД «УНКОМТЕХ» — Игорь Алексеевич Александров, который активно участвовал в обсуждении ключевых вопросов развития отрасли.

Основные темы заседания:

1. Стратегические направления работы Комитета на 2025 год.

Участники обсудили приоритеты деятельности Комитета, включая поддержку малого и среднего бизнеса в электроэнергетике, развитие инновационных проектов и повышение конкурентоспособности отрасли.

2. Взаимодействие с ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети».

Были рассмотрены вопросы сотрудничества между крупными сетевыми компаниями и субъектами МСП, а также механизмы повышения прозрачности и эффективности взаимодействия.

3. Актуальные изменения в законодательстве.

Особое внимание уделили нововведениям в нормативно-правовой базе, касающимся доступа к электросетям, технологического присоединения и тарифной политики. Участники обсудили, как эти изменения повлияют на деятельность предприятий малого и среднего бизнеса.

4. Реализация декларации о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами МСП.

Были подведены промежуточные итоги выполнения обязательств сетевыми организациями по договорам технологического присоединения и намечены дальнейшие шаги для улучшения сотрудничества.

Итоги заседания:

В ходе мероприятия были приняты важные решения, направленные на улучшение условий работы предприятий малого и среднего бизнеса в электроэнергетике. Участники подчеркнули необходимость продолжения диалога между всеми сторонами для достижения баланса интересов и устойчивого развития отрасли.

ООО «ТД «УНКОМТЕХ» поддерживает инициативы Комитета и намерено продолжать активное участие в его работе. Компания готова вносить свой вклад в развитие электроэнергетики, предлагая инновационные решения и укрепляя партнёрские отношения с ключевыми игроками рынка.

Это заседание стало важным шагом на пути к созданию благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в электроэнергетической отрасли, а также к укреплению взаимодействия между всеми участниками рынка.