Кабельный завод «Цветлит» приглашает на выставку «CABEX-2025»

9 часов назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ООО КЗ ЦВЕТЛИТ
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Осталось всего семь дней до ключевого события кабельной индустрии — выставки «CABEX-2025».

Компания «Цветлит» приглашает всех заинтересованных специалистов посетить её стенд №С331 на международной выставке «Cabex-2025». Мероприятие пройдет с 18 по 20 марта в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», павильоне «Форум».

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КЗ Цветлит
ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» - одно из немногих предприятий в кабельной промышленности нашей страны, где имеется полный производственный цикл от переработки алюминия в катанку до изготовления кабельно-проводниковых изделий. Завод специализируется на выпуске силового кабеля в том числе пониженной пожарной опасности, огнестойких, бронированных, проводов установочных, самонесущих изолированных проводов, проводах соединительных.  