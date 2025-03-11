Кабельный завод «Цветлит» приглашает на выставку «CABEX-2025»

Осталось всего семь дней до ключевого события кабельной индустрии — выставки «CABEX-2025».

Компания «Цветлит» приглашает всех заинтересованных специалистов посетить её стенд №С331 на международной выставке «Cabex-2025». Мероприятие пройдет с 18 по 20 марта в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», павильоне «Форум».

Не упустите возможность лично познакомиться с новинками компании и получить эксклюзивные предложения.

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