Машиностроители «Росатома» начали сборку корпуса реактора для атомного ледокола «Ленинград»

11 марта 2025 года на заводе «ЗиО-Подольск» (Машиностроительный дивизион «Росатома») с механической обработки фланца стартовала сборка реакторной установки РИТМ-200 для универсального атомного ледокола нового поколения «Ленинград» (был заложен в январе 2024 года с участием Президента РФ Владимира Путина). Церемония старта прошла с участием заместителя главы дивизиона Максима Тюкавкина и руководителя завода Антона Лебедева.

«Для Машиностроительного дивизиона “Росатома” изготовление реакторных установок РИТМ-200 стало серийным, поточным. Это еще одно яркое доказательство, что наша отечественная промышленность первая во всем. Наши технические решения позволяют двигать вперед науку, промышленность и решать государственные задачи. Уверенный опыт в изготовлении и эксплуатации новейших реакторных установок серии РИТМ – основа достижения целей развития Северного морского пути и продвижения технологий малой ядерной энергетики», — отметил Максим Тюкавкин.

«Мы накопили колоссальный объем знаний и навыков, и сегодня обладаем компетенциями, которых нет ни у кого в мире, освоив и запустив поточное изготовление новейших реакторных установок серии РИТМ. Это не только РИТМ-200 для атомных ледоколов и малой ядерной энергетики, но и их более мощных аналогов РИТМ-400, которые помогут обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути», — добавил Антон Лебедев.

В настоящее время впервые в истории завода находятся сразу восемь реакторных установок серии РИТМ на разных этапах изготовления (для ледоколов и плавучих энергоблоков).

Энергетические установки для новых атомоходов состоят из двух реакторных установок серии РИТМ. Это современная и самая производительная реакторная установка в мире – вдвое легче, в 1,5 раза компактнее и значительно мощнее советских аналогов, что позволило улучшить характеристики ледоколов по части скорости и ледопроходимости. В результате это позволило увеличить грузопоток по Северному морскому пути – до рекордных 37,9 млн тонн в 2024 году – и обеспечить 92 транзитных рейсов в прошлом году.

В настоящее время введены в эксплуатацию универсальные атомные ледоколы нового поколения (проект 22220) с реакторной установкой РИТМ-200 «Арктика», «Сибирь» и «Урал», в конце 2024 года поднят государственный флаг на ледоколе «Якутия». Продолжается строительство универсальных атомных ледоколов «Чукотка» и «Ленинград».

Доказавшие свою эффективность в условиях Крайнего Севера реакторные установки РИТМ-200 легли в основу энергетических решений – плавучих энергоблоков и атомных станций малой мощности, способных обеспечить электроэнергией отдаленные территории в стране и за рубежом. В результате строится серия плавучих энергоблоков для электроснабжения крупного промышленного потребителя на Чукотке; реализуется проект возведения первой в мире наземной атомной станции с реакторной установкой РИТМ-200 в Якутии; достигнута договоренность о строительстве малой АЭС с шестью такими же реакторами в Узбекистане.

Госкорпорация «Росатом» обеспечивает полную цепочку создания реакторов для атомоходов – от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Предприятие «Росатома» «ОКБМ Африкантов» выступает проектировщиком и комплектным поставщиком изделия. Завод «ЗиО-Подольск» изготавливает реакторы и другое корпусное оборудование реакторной установки.

На «ЗиО-Подольск» уже изготовлено 10 реакторных установок РИТМ-200 для универсальных атомных ледоколов проекта 22220 «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка», ввод в эксплуатацию которых позволит достичь целей развернутого по решению Президента России масштабного плана развития Северного морского пути.

Правительство РФ наделило «Росатом» полномочиями инфраструктурного оператора Северного морского пути. Корпорация курирует федеральный проект «Развитие Северного морского пути», а также участвует в реализации плана развития Северного морского пути до 2035 года и инициативы социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года «Круглогодичный Северный морской путь», утвержденной распоряжением Правительства РФ.