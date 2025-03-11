ООО «Росатом МеталлТех» рассказал о видах и возможностях применения низкотемпературных сверхпроводников собственного производства

7 часов назад
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Источник:
Росатом МеталлТех
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Единственным в России производителем полного цикла низкотемпературных сверхпроводников в России является Топливная компания Росатома «ТВЭЛ». Управлением отраслевыми проектами по сверхпроводниковым материалам занимается ООО «Росатом МеталлТех», научными изысканиями, разработкой конструкций сверхпроводящих стрендов и технологиями их изготовления занимается АО «ВНИИНМ» в Москве, а промышленное производство реализовано на производственной площадке завода АО ЧМЗ в Глазове.

В новой статье на RusCable.Ru ООО «Росатом МеталлТех» рассказывает об области применения низкотемпературных сверхпроводниковых материалов собственного производства.

Сверхпроводники на основе ниобий-титана и ниобий-олова применяют в проектах фундаментальной науки, при создании современной медицинской техники (например, магнитно-резонансных томографов), транспортной и промышленной отраслях, а также в аналитическом оборудовании высокого и сверхвысокого разрешения, таких как спектрометры ядерного магнитного резонанса.

Читайте статью: "Суперсила будущего: сверхпроводимость"

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