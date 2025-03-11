В 2025 году энергетики проведут работы по капитальному ремонту 18 подстанций и 27 км ЛЭП в Одинцовском г.о.

В текущем году «Мособлэнерго» планирует провести капитальный ремонт более 27 км линий электропередачи в Одинцовском г.о. В рамках программы капитального ремонта электросетевых объектов энергетики также проведут работы по модернизации 18 трансформаторных подстанций, расположенных на территории округа.



В 2025 году в Одинцовском г.о. компанией запланирован капитальный ремонт 10 км воздушных линий и более 17 км кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 и 6-10 кВ. В 7 трансформаторных подстанциях будет произведена замена оборудования, в 11 подстанциях — сделан ремонт строительной части (ремонт кровли, фасада, отмостки, замена ворот и дверей, монтаж защитных козырьков, окраска металлоконструкций). Также в рамках программы капремонта в округе будет проведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности 8,6 гектаров охранных зон вдоль ЛЭП.



Капитальный ремонт энергообъектов в Одинцовском г.о в 2025 году будет проводиться в городах Одинцово, Звенигород, Голицыно и Можайск, селах Жаворонки и Ромашково, деревнях Осоргино, Хлюпино, Губкино, Митькино и Малые Вяземы, в поселках Лесной городок, Старый Городок и Летний отдых и в садовых товариществах «Солнечное-1», «Минерал», «Ветеран» и «Весна».



Работы по капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства проводятся специалистами «Мособлэнерго» с начала года. В феврале энергетики уже осуществили замену силового оборудования в трансформаторной подстанции ТП-414074 на ул. Солмановское Поле в п. Лесной городок. В начале марта был проведен капитальный ремонт кабельной линии КЛ-10 кВ, проложенной от РТП-51097 до ТП-51005 в г. Одинцово и кабельной линии КЛ-10 кВ в направлении фидера 105 от подстанции ПС-842 до РТП-41002 в п. Лесной городок.



Программа капитального ремонта ежегодно реализуется в каждом округе Подмосковья, где расположены сети «Мособлэнерго». На данный момент объемы программы на 2025 год находятся в стадии корректировки и будут окончательно утверждены до конца марта.

Ранее министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов отметил, что реализация программы капитального ремонта - это важный шаг для обеспечения надёжности и устойчивости энергоснабжения региона. Эти мероприятия энергетики Подмосковья реализуют ежегодно с тем, чтобы жители региона чувствовали комфорт в своих домах, а предприятия стабильно функционировали.