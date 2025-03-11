В Красноярском крае фасады домов украсят архитектурной подсветкой

В Красноярском крае выполнят работы по устройству архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий, сообщает RosTender.info.

Исполнителя выберут по итогам тендера. Заявки на участие принимают до 18 марта.

Устройство проведут на правобережной части города Красноярска на проспекте Красноярский рабочий, 133, 135, 137, 139, 150, 154/1, 154/2, 195, 197, 199; ул. Матросова, 4. Основными задачами работ по устройству подсветки является поддержание благоустройства и эстетического облика города Красноярска, формирование светового пространства города в темное время суток. Исполнителю необходимо выполнить поставку, монтаж и подключение светового оборудования для оформления архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий. Полный комплекс электромонтажных и пусконаладочных работ в соответствии с проектно-сметной документацией. Срок выполнения работ до 15 ноября 2025 года. Город Красноярск на подсветку потратит 130 млн рублей из бюджета на 2025 год.