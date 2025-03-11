В Новосибирской области построят спортивный комплекс

Работы по строительству спортивного комплекса запланировали в р.п. Линево, Искитимского района, сообщает RosTender.info.

Подрядную организацию определят по итогам тендера. Заявки на участие принимают до 17 марта.

Планируется строительство одноэтажного здания рассчитанное на одновременное посещение занимающихся - 80 человек с количеством зрителей - 300 человек. В здании будут размещаться помещения шахматного кружка, медицинский кабинет с ожидальной, конференц-зал, тренерские с душевыми и санузлами, помещение для судей, технические помещения. На антресолях планируется размещение зрительских трибун, помещения звукооператора, тренажеры с беговой дорожкой, тренерская, инвентарная, массажный кабинет. Для проектируемого спортивного комплекса проектом предусмотрено 6 парковочных мест для людей с инвалидностью. Искитимский район на строительство комплекса потратит 611 млн рублей. Строительство проведут до 30 декабря 2026 года.