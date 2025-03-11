В Ставропольском крае на поддержку мелиорации направят более 1 млрд рублей

Более 1 млрд рублей направят в Ставропольском крае на развитие мелиоративного комплекса. Это на 17% больше, чем в 2024 году, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"В настоящее время площадь орошаемых земель в крае составляет 103,3 тыс. га, при этом ежегодно вводится в эксплуатацию порядка 5-10 тыс. га. Весомую роль в этой работе играет государственная поддержка. Так, на реализацию мероприятий госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса России в 2025 году в крае направят 1,07 млрд рублей, что на 17% больше, чем в 2024 году", - передает пресс-служба слова первого замминистра сельского хозяйства края Елены Тамбовцевой.

По данным пресс-службы, развитие мелиорации является для края стратегическим направлением развития АПК.

"Губернатор Владимир Владимиров отмечает, что развитие мелиоративного комплекса позволяет не только получать высокие урожаи, но также в целом улучшает условия ведения сельскохозяйственного производства. За три года действия государственной программы в области гидромелиорации на Ставрополье введено в эксплуатацию 31 тыс. га нового орошения", - добавили в пресс-службе.

В 2024 году на развитие мелиорации в крае было направлено более 900 млн рублей. По данным правительства региона, Ставрополье находится в зоне рискованного земледелия. Летом 2024 года в регионе установилась аномальная жара, из-за засухи урожайность некоторых растениеводческих культур снизилась. Расширение систем орошения позволяет обеспечивать стабильный урожай.