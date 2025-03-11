В Узбекистане введен в эксплуатацию крупнейший в Средней Азии ветропарк мощностью 1 ГВт

По сообщению китайских источников, в Узбекистане полностью подключен к сетям и заработал на полную мощность Бухарский ветропарк мощностью 1 гигаватт (ГВт). Он состоит из двух ветровых электростанций по 500 мегаватт (МВт) каждая – Баш и Джангельды.

Управляет проектом энергетическая компания ACWA Power из Саудовской Аравии, а поставку оборудования и строительство осуществляли китайские компании, возглавляемые китайской строительной и инжиниринговой компанией China Energy Engineering Corporation.

По расчетам, ветропарк будет вырабатывать 3,59 млрд кВт*ч электроэнергии в год, что эквивалентно 7% годового производства электроэнергии в Узбекистане.

На объекте установлены 158 ветряных турбин с единичной мощностью 6,5 МВт производства китайской Envision. Транспортировать такие огромные машины, каждая лопасть которых равна 84 метрам, а вес гондолы составляет 125 тонн, было нелегко. Китайские специалисты сообщают, что при работе над проектом был установлен рекорд протяжённости наземной транспортировки ветрогенераторов – около 5000 километров с пересечением таможенных постов Китай-Казахстан и Казахстан-Узбекистан.

В декабре прошлого года в Узбекистане была введена в эксплуатацию ВЭС Зарафшан мощностью 500 МВт, которая стала «крупнейшей в Средней Азии» на тот момент. Инвестором проекта выступила энергетическая компания Masdar из ОАЭ, а построили объект китайцы. Поставщиком ветряных турбин стал китайский производитель Goldwind.

В августе прошлого года в Узбекистане началось строительство двух ВЭС общей мощностью 1,2 ГВт.

Узбекистан, являющийся лидером по развитию возобновляемой энергетики в Средней Азии, планирует, как сообщалось ранее, увеличить её мощности до 20 ГВт к 2030 году. Рынок в значительной степени контролируется двумя ближневосточными компаниями – Masdar и ACWA Power.