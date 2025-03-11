В рамках 86-го собрания Ассоциации «Электрокабель» Ассоциация НОПСМ, EL-Комитет и АНО «Электросерт» заключили соглашение о взаимодействии
8 часов назад
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Основные цели соглашения:
- Борьба с контрафактом и фальсификатом , контроль качества строительной продукции;
- Взаимодействие с органами власти в сфере контроля и надзора за отраслью для повышения прозрачности требований к бизнесу и аккредитованным лицам;
- Унификация требований к строительным материалам, включая кабельно-проводниковую продукцию и вопросы пожарной безопасности;
- Размещение сертификатов и деклараций на строительную продукцию в карточках товаров на маркетплейсах;
- Добровольная сертификация строительных материалов: требования к изготовителям, аккредитованным лицам, технической документации.
АНО по сертификации "Электросерт"
- Почти 30 лет в сфере оценки соответствия, специализируясь на кабельно-проводниковой и противопожарной продукции.
- Обширная испытательная база и уникальный экспертный потенциал.
- Аккредитация охватывает все виды КПП, ОКЛ, строительные материалы и конструкции в обязательных и добровольных системах, а также систему Росатом.
- Активный участник ТК 274 "Пожарная безопасность", ТК 322 "Атомная техника", рабочей группы по КПП при ОС ФСА, Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли.
- Член Ассоциации "Электрокабель", АССТР и других отраслевых объединений.
- Цель: профессиональное подтверждение безопасности продукции, предотвращение поставок контрафакта.
Ассоциация НОПСМ
- «Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии» – некоммерческая ассоциация, объединяющая крупнейших российских производителей стройматериалов.
- Основана в 2015 году при поддержке Минстроя РФ и Минпромторга РФ.
- Цель: защита профессиональных интересов производителей стройматериалов, сотрудничество с зарубежными коллегами, работа в области законодательных инициатив.
EL-Комитет НОПСМ
- Содействует развитию конкурентного рынка свето- и электротехники для строительной отрасли России.
- Один из ведущих российских экспертных центров в области независимой оценки качества КПП.