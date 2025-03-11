В рамках 86-го собрания Ассоциации «Электрокабель» Ассоциация НОПСМ, EL-Комитет и АНО «Электросерт» заключили соглашение о взаимодействии

8 часов назад
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Источник:
EL-Комитет НОПСМ
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Основные цели соглашения:

  • Борьба с контрафактом и фальсификатом , контроль качества строительной продукции;
  • Взаимодействие с органами власти в сфере контроля и надзора за отраслью для повышения прозрачности требований к бизнесу и аккредитованным лицам;
  • Унификация требований к строительным материалам, включая кабельно-проводниковую продукцию и вопросы пожарной безопасности;
  • Размещение сертификатов и деклараций  на строительную продукцию в карточках товаров на маркетплейсах;
  • Добровольная сертификация строительных материалов: требования к изготовителям, аккредитованным лицам, технической документации.

АНО по сертификации "Электросерт"

  • Почти 30 лет в сфере оценки соответствия, специализируясь на кабельно-проводниковой и противопожарной продукции.
  • Обширная испытательная база  и уникальный экспертный потенциал.
  • Аккредитация охватывает все виды КПП, ОКЛ, строительные материалы и конструкции в обязательных и добровольных системах, а также систему Росатом.
  • Активный участник ТК 274 "Пожарная безопасность", ТК 322 "Атомная техника", рабочей группы по КПП при ОС ФСА, Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли.
  • Член Ассоциации "Электрокабель", АССТР и других отраслевых объединений.
  • Цель: профессиональное подтверждение безопасности продукции, предотвращение поставок контрафакта.

Ассоциация НОПСМ

  • «Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии» – некоммерческая ассоциация, объединяющая крупнейших российских производителей стройматериалов.
  • Основана в 2015 году при поддержке Минстроя РФ и Минпромторга РФ.
  • Цель: защита профессиональных интересов производителей стройматериалов, сотрудничество с зарубежными коллегами, работа в области законодательных инициатив.

EL-Комитет НОПСМ

  • Содействует развитию конкурентного рынка свето- и электротехники для строительной отрасли России.
  • Один из ведущих российских экспертных центров в области независимой оценки качества КПП.
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