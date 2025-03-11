Завод ОСК «Море» возьмется за постройку скоростных катамаранов проекта «Котлин»

Феодосийский судостроительный завод "Море" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) построит к 2028 году серию из четырех пассажирских скоростных катамаранов проекта 04580 "Котлин". Об этом пишут 11 марта "Ведомости" со ссылкой на источники в судоходных компаниях.



По данным издания, заказчиком судов выступит "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК). Ориентировочная стоимость контракта на четыре судна составляет 1–1,2 млрд рублей. Контракт станет крупнейшим гражданским заказом для завода "Море" с момента его передачи в собственность ОСК в 2022 году.



Напомним, в настоящее время серия катамаранов проекта 04580 "Котлин" строится в Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в ОСК) в рамках контракта с ГТЛК для судоходной компании "Нева Тревел". Разработчиком проекта является компания "Форсс Технологии".



В сентябре 2024 года стало известно о планах СНСЗ построить по лизинговой схеме еще одну серию скоростных пассажирских катамаранов проекта 04580 "Котлин" для "Невы Тревел".



Пассажирский катамаран проекта 04580 "Котлин" – справка

Длина габаритная – 32 м

Ширина наибольшая – 8,7 м

Высота надводного борта – 1,4 м

Осадка габаритная – 1,32 м

Мощность двигателей – 2х882 кВт

Мореходность – до 4 баллов

Скорость максимальная – ок. 30 уз

Пассажировместимость – до 200 чел. (в т.ч. лица с ограниченными возможностями)

Экипаж – 3 чел.

Корпус и надстройка – алюминиево-магниевый сплав