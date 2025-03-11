«Россети Северный Кавказ» обновят почти 47 км распределительных сетей в Карачаево-Черкесии

4 часа назад
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Источник:
Россети Северный Кавказ
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» в 2025 году заменят 46,7 км ветхого провода в распределительных сетях 0,4-10 кВ во всех районах Карачаево-Черкесии.

При этом на линиях электропередачи протяженностью 43,3 км вместо неизолированного провода энергетики смонтируют современный и безопасный самонесущий изолированный (СИП).

Основная часть работ будет выполнена в Зеленчукском, Усть-Джегутинском, Карачаевском, Хабезском, Абазинском и Адыге-Хабльском районах. Здесь в 26 населенных пунктах будет заменено 36,8 км провода.  В частности, будет улучшено электроснабжение потребителей в аулах Адыге-Хабль, Али-Бердуковский, Учкулан, станицах Красногорская и Исправная, где в общей сложности проживают около 17 тысяч человек.

В прошлом году на линиях электропередачи было смонтировано около 40 км СИП. В числе его преимуществ – высокая надежность, снижение затрат на эксплуатацию энергообъектов и возможность предотвращения безучетного энергопотребления. В таком проводнике конструктивно исключены перехлёстывания проводов, которые приводят к коротким замыканиям и технологическим нарушениям в сетях.

Технические мероприятия предусмотрены программой ремонта энергообъектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» на 2025 год.

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