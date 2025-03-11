«Россети Юг» повысили надёжность электроснабжения почти 36 тысяч жителей Красноярского района Астраханской области

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» в 2024 году отремонтировали в Красноярском районе Астраханской области около 22 км линий электропередачи (ЛЭП) разных классов напряжения, оборудование шести высоковольтных подстанций и 53 комплектных трансформаторных подстанций 6-10 кВ. Это позволило повысить надёжность электроснабжения почти 36 тысяч жителей и более 200 социально значимых объектов.

На подстанциях 110 кВ привели в нормативное состояние 10 силовых трансформаторов и 15 единиц различного оборудования.

В распределительной сети 0,4-10 кВ специалисты выполнили ремонт около 22 км воздушных ЛЭП, заменили 114 опор и усилили еще более 60, заменили свыше 800 изоляторов и почти 24 км провода на провод с большим диаметром сечения, что позволит повысить качество поставляемой электроэнергии. На ответвлениях в частные домовладения смонтировали новый провод почти на 130 вводах общей протяженностью свыше 2,5 км.

Для предупреждения нарушений электроснабжения из-за падения веток и деревьев на провода от древесно-кустарниковой растительности расчистили почти 22 га трасс воздушных ЛЭП.