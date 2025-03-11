Делегация «Форэнерго» начала работу в Нью-Дели

8 часов назад
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Источник:
ООО ПО Форэнерго
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Делегация ПО «ФОРЭНЕРГО» во главе с президентом Николаем Карасёвым и директором по корпоративному развитию Жаном Мезенцевым работает в Нью-Дели на Международной выставке GRIDCON 2025.

Индия является стратегическим регионом для холдинга. В течение первого дня работы выставки состоялись встречи с руководством крупнейших сетевых компаний РОWERGRID и ADANI, а также крупнейших энергостроительных компаний. Проведены переговоры с производителями энергооборудования и лабораториями.

Фото: Официальный телеграм-канал ПО ФОРЭНЕРГО t.me/forenergo

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Форэнерго
Производственное объединение «Форэнерго» координирует научно – техническую и производственную деятельность ведущих производителей арматурно – изоляторной подотрасли России: АО «ЮМЭК», ООО «МЗВА-ЧЭМЗ», ООО «ИНСТА», ООО «Энерготрансизолятор», «Volscom» и других предприятий. На предприятиях Объединения работают свыше 1000 человек.               