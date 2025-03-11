Делегация «Форэнерго» начала работу в Нью-Дели

Делегация ПО «ФОРЭНЕРГО» во главе с президентом Николаем Карасёвым и директором по корпоративному развитию Жаном Мезенцевым работает в Нью-Дели на Международной выставке GRIDCON 2025.

Индия является стратегическим регионом для холдинга. В течение первого дня работы выставки состоялись встречи с руководством крупнейших сетевых компаний РОWERGRID и ADANI, а также крупнейших энергостроительных компаний. Проведены переговоры с производителями энергооборудования и лабораториями.

Фото: Официальный телеграм-канал ПО ФОРЭНЕРГО t.me/forenergo