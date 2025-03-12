Энергетики повысят качество и надежность электроснабжения семи населенных пунктов Раменского м.о.

Специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают проведение работ для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей Раменского м.о.

Так, энергетики продолжают реконструкцию кабельно-воздушной линии 6 кВ с питающего центра 110 кВ «Кварц» общей протяженностью около 15 км. Работы уже завершены более чем на 11 км линии электропередачи и сейчас ведутся на участке 3,5 км в районе д. Дурниха, где будет проведена замена более 50 опор и неизолированного провода на самонесущий изолированный большего сечения.

На время проведения реконструкции данного участка специалистами устанавливается сервисная кабельная линия для минимизации времени обесточивания потребителей.

Благодаря проводимым работам, завершение которых запланировано к началу марта текущего года, качество и надежность электроснабжения будут улучшены в семи населенных пунктах: Шилово, Паткино, Ходаево, Софьино, Михайловская слобода, Дурниха, Чулково и прилегающих СНТ, где проживает свыше трех тысяч человек.