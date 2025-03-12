GENESIS вошел в топ-10 производителей полимерных компаундов в России и планирует войти в топ-5 в 2026 году

GENESIS, один из ключевых игроков на рынке полимерных материалов, поделилась результатами аналитического исследования российского рынка полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов, подготовленного агентством DISCOVERY Research Group. Данные подтверждают значительный потенциал роста отрасли в условиях активного импортозамещения и усиления позиций отечественных производителей.

Согласно отчету, рынок полимерных компаундов в России демонстрирует устойчивую динамику, где основным драйвером становится локальное производство. Доля импортной продукции продолжает сокращаться, уступая место российским аналогам. В 2024 году компания GENESIS заняла 9-е место в рейтинге производителей полиэтиленовых компаундов. При этом аналитики отмечают, что ежегодный среднегодовой прирост составит 9,1%, открывая новые возможности для игроков.

Амбициозные планы GENESIS

Компания GENESIS не останавливается на достигнутом: в 2026 году она планирует войти в топ-5 российских производителей полимерных компаундов. Для этого уже реализуются проекты по модернизации производственных мощностей, расширению ассортимента и повышению качества продукции.

«Мы уверены, что наша стратегия, основанная на инновациях и партнерстве с ключевыми отраслями, позволит нам стать одним из лидеров рынка», — прокомментировал Генеральный директор компании Вячеслав Калинин.

«Генезис» продолжит делиться экспертной аналитикой, укрепляя свою репутацию не только как производителя, но и как надежного источника информации для партнеров и клиентов.