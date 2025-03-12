На Сицилии начинается прокладка подводной КЛ восточной ветки межсистемного HVDC-соединения Tyrrhenian Link

Итальянский системный оператор Terna в Фьюметорто (муниципалитет Термини-Имерезе, Сицилия) начал первый этап прокладки подводной КЛ в рамках строительства восточной ветки межсистемного HVDC-соединения Tyrrhenian Link – одной из важнейших межсистемных электрических связей в энергосистеме Италии.

Tyrrhenian Link напряжением 500 кВ, суммарной протяженностью 970 км и пропускной способностью 1 000 МВт будет состоять из двух веток – восточной, которая соединит энергосистемы Сицилии и Кампаньи, и западной, которая свяжет энергосистемы Сицилии и Сардинии. Совокупный объем инвестиций Terna в строительство Tyrrhenian Link составит около € 3,7 млрд. Прокладка подводной КЛ на участке Термини-Имерезе (Сицилия) – Баттипалья (Кампания), осуществляется компанией Prysmian с помощью судна-кабелеукладчика Leonardo da Vinci. С Prysmian в 2021 г. был заключен рамочный контракт на проектирование, изготовление поставку, монтаж и тестирование более 1 500 км кабеля, произведенного на заводе Prysmian в Арко Феличе. Для Prysmian, как и для всей отрасли, это уникальный проект: впервые HVDC кабель будет проложен на глубинах до 2 150 м, что является новым стандартом прокладки глубоководных кабелей.

Разрешение на строительство восточной ветви Tyrrhenian Link было получено от Министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии в конце 2022 г. Проект получит финансирование ЕС в размере € 500 млн в рамках плана Еврокомиссии REPowerEU, выделение которого было одобрено ЕС в декабре 2023 г. В рамках проекта в Эболи (Кампанья) будет построена ППС, соединенная с наземной ПС Torre Tuscia Magazzeno подземной КЛ протяженностью около 15 км, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду и ландшафт. Аналогичным образом ППС, которая будет построена в Термини-Имерезе, в районе Караколи (Сицилия), будет соединена с точкой выхода выхода соединения Tyrrhenian Linkна на берег в Фьюметорто подземной КЛ протяженностью около 10 км.В Караколи также будет построено новое РУ 380 кВ на существующей ПС. Первый полюс восточной ветки планируется ввести в эксплуатацию в 2026 г., полностью завершить соединение – в 2028 г.

Tyrrhenian Link будет играть решающую роль в процессе декарбонизации энергетики, предусмотренном Национальным комплексным планом по энергетике и климату. Строительство соединения также будет способствовать повышению надежности и энергетической гибкости национальной энергосистемы. Tyrrhenian Link также является новаторским с точки зрения экологической безопасности. Так, в августе 2024 г. в районе выхода соединения на берег в Фьюметорто Terna запустила экспериментальный проект по защите береговой линии от эрозии и пересадке Cymodocea nodosa – охраняемого водного растения, которое является основой морской экосистемы в месте прохождения подводного кабеля, в результате чего будет восстановлена популяция Cymodocea nodosa на площади около 1200 м2 морского дна . В феврале 2024 г. Terna подписал контракт с Европейским инвестиционным банком на последний транш в размере € 1,9 млрд для поддержки Tyrrhenian Link.

Официальный сайт Terna https://www.terna.it