Росавтодор: акцент на расширении федеральной трассы «Новороссия» в Ростовской области

В Ростовской области силами ФКУ Упрдор Москва-Волгоград активно продолжается работа по приведению в нормативное состояние федеральных трасс и комплексному развитию подведомственной сети в целом. В частности, за прошедший дорожно-строительный сезон работы были завершены на почти 50 км дорог.

Так, речь идет о завершении капитального ремонта Западного подъезда к Ростову-на-Дону с 0-го по 6-й км, где интенсивность транспортного потока достигает 30 тыс. автомобилей в сутки. На участке не только усилили дорожное основание и заменили изношенные слои асфальтобетонного покрытия, но и выполнили модернизацию транспортной развязки на 1-м км, что позволило устранить опасный левый поворот с пересечением встречных потоков на выезде из промзоны на федеральную трассу.

Закончен и капитальный ремонт моста через реку Чмутовую на данном участке: благодаря тому, что работы проходили параллельно с капремонтом самой дороги, продолжительность введенных ограничений была сокращена и теперь движение осуществляется в полном объеме. Сам обновленный мост специалисты также снабдили автоматической противогололедной системой.

В 2025-м продолжается работа по доведению до четырех полос движения одной из ключевых сегодня трасс региона – Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.

Например, уже в прошлом году был полностью завершен капитальный ремонт приграничного с Донецкой Народной Республикой участка трассы км 108 – км 119, который дорожники расширили до четырех полос, снабдили осевым барьерным ограждением, а перед АПП организовали две вместительные стоянки для транспорта на 314 мест.

В этом году специалисты планируют полностью завершить капитальный ремонт моста на 111-м км в границах этого участка. Отдельно отметим, что в 2024-м, чтобы избежать сужения проезжей части, дорожники уже обеспечили движение по всем четырем полосам искусственного сооружения.

В предыдущем дорожно-строительном сезоне завершено приведение к нормативу отрезка «Новороссии» с 15-го по 20-й км. На участке усилено дорожное основание, обновлено асфальтобетонное покрытие на проезжей части самой дороги и моста через Мокрый Чалтырь, где также устроены новые фильтрационные системы. С их помощью дождевые стоки будут очищаться до попадания в реку.

В 2025-м продолжатся работы по расширению участка с 36-го по 45-й км трассы Р-280. Сейчас движение уже идет по всем четырем полосам, но капитальный ремонт еще не завершен полностью: предстоит обустроить участок в соответствии с современными требованиями безопасности дорожного движения.

Продолжится и начатый в прошлом году капитальный ремонт еще двух участков «Новороссии»: дорожники приступают к активной стадии работ по расширению отрезков со 103-го по 108-й км и с 45-го по 54-й км. Продолжится и капитальный ремонт путепровода над железной дорогой на 63-м км этой же трассы. Он станет четырехполосным.

В нынешнем дорожно-строительном сезоне начнутся аналогичные работы еще на двух искусственных сооружениях – это мост через Миус на 96-м км и путепровод над дорогой на 57-м км.

«Развитие федеральной трассы Р-280 «Новороссия» сегодня является приоритетным направлением работы в регионе: она имеет высокое стратегическое значение, поскольку входит в состав сухопутного маршрута в Крым, а в перспективе станет частью транспортного кольца вокруг Азовского моря. За последние два года трафик здесь вырос в 2‒3 раза и на отдельных участках достигает 32 тыс. автомобилей в сутки. Поэтому доведение данной трассы до четырех полос движения мы продолжаем как со стороны Ростова, так и со стороны Донецкой Народной Республики», – отметил директор ростовского филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Степан Чибров.

Помимо этого, в 2025 году дорожники завершат реконструкцию линии уличного освещения на участке с 7-го по 17-й км Южного подъезда к Ростову-на-Дону и на четырех отрезках обхода Таганрога (трасса Р-280) общей протяженностью более 8 км.

Продолжится капремонт участка с 902-го по 907-й км другой федеральной трассы – А-270, идущей от М-4 «Дон» через Новошахтинск в направлении Луганской Народной Республики. Завершение этих работ планируется в следующем году.

*** В ведении ФКУ Упрдор Москва-Волгоград находятся 2 512,4 км федеральных автодорог в пяти регионах Российской Федерации, в том числе 347,8 км – в Ростовской области.