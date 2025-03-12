Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерной установки энергоблока №4 с реактором ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2

Таким образом получены документы, позволяющие приступить к работам подготовительного периода на стройплощадке обоих энергоблоков второй очереди станции замещения - №3 и №4.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзор) выдала Концерну «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») лицензию на размещение ядерной установки энергоблока № 4 с реактором ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2. Генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом».

«Получение лицензии подтверждает соответствие проекта российским нормам и правилам в области использования атомной энергии и свидетельствует о готовности площадки к размещению атомного объекта, - подчеркнул директор Курской АЭС Александр Увакин. - Современные технологические решения проекта охватывают все аспекты обеспечения безопасности в течение всего периода эксплуатации энергоблока».

«Получение лицензии Ростехнадзора на размещение ядерной установки - важный этап в реализации любого проекта, - отметил советник президента АО АСЭ Александр Хазин. - Параллельно с подготовительными работами непосредственно на строительной площадке также начинается активная работа по согласованию с заказчиком (АО «Концерн Росэнергоатом») перечня оборудования, заказ которого запланирован на этот год. Особенно это касается оборудования так называемого длительного цикла изготовления, например: ядерная паро-производящая установка, корпус реактора, система преднапряжения защитной оболочки и прочее. Срок изготовления данного оборудования составляет порядка 1,5 лет».

Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики России до 2042 года предусмотрено строительство и ввод в эксплуатации энергоблоков №3 и №4 Курской АЭС-2. Работы на энергоблоке №1 в текущем году ведутся в соответствии с утвержденными планами, продолжается сооружение энергоблока №2.

В общей сложности Генсхемой до 2042 года запланирован ввод 38 энергоблоков АЭС суммарной мощностью 29,3 ГВт. К 2045 году Президентом РФ поставлена задача увеличить долю атомной выработки в энергобалансе до 25%, сегодня она составляет около 19%. Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан. Крупные отраслевые компании развивают производство, инвестируют в импортозамещающие технологии. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Курская АЭС-2 - станция замещения с энергоблоками типа ВВЭР-ТОИ. Застройщик - технический заказчик объекта – АО «Концерн Росэнергоатом». Генеральный проектировщик - АО «Атомэнергопроект». Генподрядчик – АО «Атомстройэкспорт» (Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом»). Проект КуАЭС-2 включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками В-510.

ВВЭР-ТОИ (типовой оптимизированный и информатизированный) - проект, созданный российскими специалистами на базе технических решений проекта АЭС с реактором В-510. Преимущества ВВЭР-ТОИ - это повышенная мощность и улучшенные технико-экономические показатели, а также оптимальное сочетание пассивных и активных систем безопасности, призванное сохранить активную зону реактора от разрушения не менее чем на 72 часа при любом сценарии протекания аварии. Согласно проекту ВВЭР-ТОИ на энергоблоке Курской АЭС предусмотрена самая мощная отечественная турбина - 1255 МВт с частотой вращения 1500 об/мин (тихоходная).

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира.

Порядка 80 % выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» (www.rosenergoatom.ru) – эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.)