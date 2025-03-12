Северный и Восточный обходы Астрахани построят до конца 2028 года. Об этом стало известно в ходе встречи руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Северный обход будет располагаться на трассе М-4 «Дон». В настоящий момент по нему выполняются проектно-изыскательские работы - их намерены завершить в четвертом квартале 2026 года. Строительство объекта намерены закончить до конца 2028 года. К этому же сроку предусмотрен ввод в эксплуатацию Восточного обхода - на участке от дороги «Астрахань - Зеленга» до трассы «Астрахань - Камызяк».

«Строительство обходов городов - это стратегически важный шаг к улучшению транспортной инфраструктуры страны. В частности, строительство обходов Астрахани ведется согласно поручению Президента РФ Владимира Путина и будет способствовать развитию международного транспортного коридора «Север - Юг». Это не только снизит нагрузку на городские дороги, но и поспособствует более эффективному движению грузов, что является ключевым элементом для развития экономики. Кроме того, это положительно сказывается на экологии и качестве жизни», – отметил Роман Новиков.

Всего программой дорожных работ в период с 2025 по 2030 годы в Астраханской области предусмотрено строительство и реконструкция 12,6 км федеральных трасс. Еще 45,4 км дорог отремонтируют: работы пройдут на участках автодороги Р-22 «Каспий» с 1041-го по 1048-й км и с 1048-го по 1057-й км, а также на подъезде к международному морскому порту Оля на трассе Р-215 «Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала» с 0-го по 10-й км и с 10-го по 20-й км. Кроме того, на 174,3 км федеральных дорог проведут работы по устройству защитных слоев.

Большое внимание уделят модернизации искусственных сооружений. В частности, капитально отремонтируют мост через реку Хурдун на 49-м км трассы Р-215, его введут в эксплуатацию в 2026 году. Также на дороге Р-215 планируют выполнить ремонт мостовых переходов через ерик Ножовский и ильмень Сахта - они находятся на 30-м и 102-м км.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили итоги реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Астраханской области. За время реализации БКД в эксплуатацию ввели более 150 объектов общей протяженностью порядка 600 км. В частности, в 2024 году обновили два участка дороги «Волгоград - Астрахань» длиной более 30 км и провели капремонт на 8-километровой общегородской транзитной магистрали непрерывного движения города Астрахани. Кроме того, за все время реализации нацпроекта привели к нормативу на всем протяжении дорогу «Камызяк - Тузуклей».