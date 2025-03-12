У онкологической больницы в Санкт-Петербурге появятся новые корпуса

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство поликлинического корпуса и лучевого блока Санкт-Петербургского клинического онкологического диспансера в Кировском районе города.

Медицинское учреждение было основано в 1946 году. Все годы своего существования оно постоянно развивалось – внедрялись новые методы лечения, модернизовалось оборудование, при необходимости расширялись площади.

«Проект предусматривает строительство новой шестиэтажной поликлиники, а также корпуса с разной этажностью под лучевой блок, которые будут связаны надземными переходами с главным зданием. Такие конструктивные решения обеспечат удобство пациентов и персонала», - рассказала эксперт Главгосэкспертизы России Марина Куртикова.

Общая площадь поликлинического отделения, рассчитанного на 500 помещений в смену, составит более 13 тысяч кв. м. Также в нем разместятся Центр амбулаторной онкологической помощи, отделения лучевой диагностики, эндоскопии и телемедицинских консультаций, лаборатории.

В лучевом блоке предусмотрен дневной стационар на 40 мест. Его площадь – больше 11 тысяч кв. м, которые займут МРТ отделения лучевой диагностики, отделения радиотерапии и ПЭТ-КТ диагностики, а также циклотронно-радиохимический комплекс.

Кроме того, в рамках проекта построят отдельно стоящее здание для утилизации отходов и контрольно-пропускной пункт.

Застройщик - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской клинический онкологический диспансер»

Генеральный проектировщик - ООО «Лентехстрой»