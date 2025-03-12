В Чеченской Республике построят новую школу за 729 млн. рублей

Строительство общеобразовательной школы проведут в с. Комсомольское, Гудермесского муниципального района, Чеченской Республики, сообщает RosTender.info. Подрядчика определят по итогам аукциона. Заявки принимают до 19 марта.

Объект будет представлять собой группу из 7 зданий и двух переходов, в которую входят блок – административный и учебный корпус для старших классов, 2 блок будет совмещать в себе столовую на 246 мест, актовый зал на 426 посадочных мест и тепловой переход, в 3 блоке будет располагаться спортзал, также, в здании будут мастерские, спортзал, учебный корпус для младших классов, учебные корпуса для старших классов. На территории запроектирован проезд, подъезды, пешеходные пути, обеспечивающие нормальное пешеходное и транспортное обслуживание, а также проезд пожарных машин.

Строительство проведут за счет средств бюджета Чеченской Республики в размере 729 млн. рублей. Строительство завершат до 31.12.2027 года.

