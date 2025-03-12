В Мариуполе стартовала масштабная программа по благоустройству придомовых территорий

В Мариуполе Донецкой Народной Республики приступили к комплексному благоустройству дворов восстановленных многоквартирных домов. Масштабная программа благоустройства охватывает свыше 300 га, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Начиная с 2022 года в Мариуполе уже проведён колоссальный объём восстановительных работ. При этом, безусловно, остаются вопросы, которые необходимо решать, в том числе с жильём. Но уже сейчас мы можем начать создавать комфортную городскую среду вокруг уже готовых объектов. До конца следующего года планируем благоустроить более 500 дворов», – рассказал вице-премьер.

Марат Хуснуллин добавил, что в создаваемых зонах отдыха специалисты под контролем ППК «Единый заказчик в сфере строительства» оборудуют современные детские игровые площадки, зоны для занятий физической культурой, а также обустроят пешеходные дорожки, организуют парковочные пространства, установят скамейки и урны.