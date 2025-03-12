В энергосистеме Свердловской области впервые реализован проект дистанционного управления мощностью СЭС из диспетчерского центра

Филиалы АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала и Свердловское РДУ совместно с группой компаний «Хевел» ввели в промышленную эксплуатацию цифровую систему дистанционного управления из диспетчерского центра активной и реактивной мощностью Артинской и Чекмашской солнечных электростанций, входящих в комплекс Артинских СЭС.

В энергосистеме Свердловской области подобный проект реализован впервые. Диспетчеры Свердловского РДУ получили дополнительный инструмент регулирования электроэнергетического режима и восстановления нормального режима работы энергосистемы в случае аварий.

«Применение дистанционного управления мощностью СЭС позволяет оперативно обеспечивать требуемые уровни напряжения в электрической сети 110 кВ Юго-Западного энергорайона в нормальном и послеаварийных режимах», – отметил директор Свердловского РДУ Олег Ефимов.

В рамках проекта Системным оператором и группой компаний «Хевел» реализован комплекс технических мероприятий, включающих создание автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) солнечных электростанций, организацию каналов передачи телеметрической информации и команд дистанционного управления с соблюдением требований информационной безопасности. Завершающим этапом проекта стало проведение комплексных испытаний систем дистанционного управления с непосредственным воздействием на режимы работы станций из диспетчерского центра Свердловского РДУ и центра управления СЭС компании «Хевел».

По состоянию на 1 марта 2025 года в Объединенной энергосистеме Урала Системный оператор осуществляет управление режимами работы шестнадцати СЭС в энергосистеме Оренбургской области (на четырех из них реализовано дистанционное управление), десяти СЭС в энергосистеме Республики Башкортостан (дистанционное управление реализовано на двух из них) и двух СЭС в энергосистеме Свердловской области, на которых реализован этот проект дистанционного управления. Суммарная установленная мощность всех солнечных электростанций в ОЭС Урала составляет 517 МВт.