На дорогах Красноярского края в этом году установят 36 км освещения

В Красноярском крае на региональных дорогах в 2025 году установят порядка 36 км нового освещения. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и за счет текущего содержания. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба КРУДОР.

По нацпроекту работы запланированы на восьми объектах общей протяженностью 22 км. Так, на участке трассы «Красноярск – Элита», где идет последний этап реконструкции, планируется ввести в эксплуатацию 6,7 км электроосвещения. Специалисты уже завершили установку опор и продолжают прокладывать коммуникации. В рамках капитального ремонта порядка 2,3 км освещения установят на двух участках дороги «Емельяново – Никольское – Талое» (с. Никольское), 3 км – на трассе «Таскино – Устюг – Гаревое» (с. Устюг), 1,5 км – на двух участках автодороги «Элита – Арейское – ст. Кача» (п. Элита и с. Арейское). Еще 8,4 км освещения смонтируют на Обходе Красноярска, благодаря чему трасса от города до аэропорта почти полностью будет освещена. Еще 150 метров будет установлено в рамках ремонта трассы «Назарово – Сахапта – Подсосное».

В рамках содержания установят около 14 км освещения – 5 км новых линий, еще 8,7 км – новые светильники по соглашению с главами муниципальных образований с использованием существующих опор. Например, новые линии будут установлены в с. Нижняя Есауловка и д. Малая Камарчага на трассе «Саяны» в Манском районе, п. Новоангарск на дороге «Мотыгино – Широкий Лог» в Мотыгинском районе, в с. Сизая на трассе «Шушенское – Сизая» в Шушенском районе и Лесосибирске на трассе «Красноярск – Енисейск» в Енисейском районе. Дополнительно освещение появится в д. Покровка на дороге «Талое – Покровка – Медведа» в Емельяновском районе, в с. Большие Кныши на дороге «Идринское – Большие Кныши – Тагашет» в Идринском районе, в п. Опытное Поле на дороге «Минусинск – Опытное Поле» в Минусинском районе, в с. Ширыштык на дороге «Каратузское – Ширыштык» в Каратузском районе, в д. Верхняя Есауловка на дороге «363 км а/д «Саяны» - Верхняя Есауловка – Белогорка», в п. Озеро Учум на дороге Курорт «Озеро Учум – Камышта» в Ужурском районе и на подъезде к п. Первоманск в Манском районе.

Ранее сообщалось, что всего в этом году на территории Красноярского края в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируют привести в нормативное состояние 86 объектов региональной дорожной сети. До конца сезона восстановят порядка 200 км покрытия, введут в эксплуатацию 10 мостов. На эти цели выделят 9,4 млрд рублей.