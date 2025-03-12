«Россети» расширяют взаимодействие с индийскими партнерами

Делегация Группы «Россети» приняла участие в работе международной конференции GRIDCON, организованной корпорацией POWERGRID и Индийским национальным комитетом СИГРЭ. Договоренность об этом была достигнута в феврале 2025 года в ходе визита Генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина в Индию.

В рамках выставочной части GRIDCON был представлен стенд собственного Научно-технического центра Группы «Россети», который специализируется на исследованиях для электросетевого комплекса, а также оказывает инжиниринговые услуги, проводит испытания и сертификацию оборудования, проектирование сетей, развивает опытное производство.

На полях форума состоялись встречи членов российской делегации с руководством и специалистами индийских компаний, заинтересованных в расширении сотрудничества. В числе рассматриваемых вопросов – внедрение в электросетевом комплексе инновационных решений, включая практическую реализацию технологий постоянного тока, использование мобильных источников энергоснабжения.

Представители Группы «Россети» провели отдельное мероприятие для руководителей технических подразделений BHEL и POWERGRID, к ходе которого поделились опытом и наработками в области сверхпроводимости. Особый интерес индийские партнеры проявили к проекту компании в Санкт-Петербурге.

Российская делегация также ознакомилась с работой уникального объекта постоянного тока в штате Уттар-Прадеш – первой в мире многотерминальной преобразовательной подстанции +-800 кВ.

GRIDCON – одна из крупнейших отраслевых конференций, ориентированных на изучение стратегий и обмен опытом реализации прорывных решений в целях повышения надежности и эффективности энергосистем. В этом году в мероприятии участвуют около 2 тыс. делегатов и свыше 150 компаний из 30 стран.