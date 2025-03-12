Трубные решения и компаунды для кабельной промышленности на «Cabex 2025» продемонстрирует Группа ПОЛИПЛАСТИК

С 18 по 20 марта в ЦВК «Экспоцентр» пройдет 23-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства «Cabex 2025». На стенде Группы ПОЛИПЛАСТИК (С 511, павильон «Форум») будут представлены инновационные трубные решения для защиты электрических кабелей от механических воздействий и агрессивных факторов окружающей среды, а также композиционные материалы для кабельной промышленности.

Посетители экспозоны компании смогут увидеть образцы полимерных труб для монтажа систем электроснабжения, телекоммуникационных сетей, транспортной инфраструктуры.

Особого внимания достойны пакеты ТЕЛЕПАЙП для прокладки волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Данная импортозамещающая продукция активно применяется в строительстве автодорожной и железнодорожной инфраструктуры, связанной с созданием транзитных систем связи и программных комплексов «Умная дорога». Микротрубки высоко востребованы при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (до 2024 года) и нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Экспозицию для строительства линейных сооружений связи дополнят образцы защитных полиэтиленовых труб (ЗПТ).

В ряду инновационной трубной продукции ПОЛИПЛАСТИКа будут представлены огнестойкие трубы серии ЭЛЕКТРОПАЙП РС – ЭЛЕКТРОПАЙП ОС РС и ЭЛЕКТРОПАЙП ОС РС ОМП. Конструкционные особенности последних позволяют точно определить наличие и местоположение повреждения кабеля. Трубы данной серии прошли аттестацию ПАО «Россети» и активно применяются при строительстве сетей электроснабжения на всех объектах оператора.

Вместе с гладкими на стенде будут продемонстрированы гофрированные трубы серии ЭЛЕКТРОКОР: ЭЛЕКТРОКОР, ЭЛЕКТРОКОР ФЛЕКС и разработка 2024 года – трубы ЭЛЕКТРОКОР ЛАЙТ ОС. Эти трубы обладают стойкостью к УФ-излучению, к воздействию открытого пламени FV-0 (ПВ-0), высоким сопротивлением к сжатию и повышенной гибкостью.

В линейке фитингов компания продемонстрирует цельнотянутые гнутые отводы на основе труб ЭЛЕКТРОПАЙП ОС и муфты с закладными нагревателями.

В этом году на выставке «Cabex 2025» образцы кабелей, проводов, электромонтажных и электротехнических изделий, а также оборудование и материалы для производства кабельно-проводниковой продукции продемонстрируют более 260 компаний из России, Китая, Турции, Ирана, Индии, Казахстана и Республики Беларусь.

Деловую программу и составят две научно-технические конференции. Также в рамках выставки пройдет конкурс «Лучший инновационный продукт», победителей которого выберут в номинациях «Кабель и провода», «Материалы для производства кабеля» и «Электромонтажные изделия».

Официальный сайт мероприятия: https://www.cabex.ru/ru-RU.

Для посещения выставки бесплатно необходимо получить электронный билет на сайте «Cabex 2025», указав промокод ruscable25.

Приглашаем на стенд Группы ПОЛИПЛАСТИК – C 511, павильон «Форум», ЦВК «Экспоцентр» (Москва, Краснопресненская наб. 14)!